Vöhrenbach Letzte Einblicke in den "Lebenslauf"

Vöhrenbach-Hammereisenbach/Hüfingen. Die Schau wird dann letztmals im Stadtmuseum für Kunst und Geschichte Hüfingen zu sehen sein. Wolfgang Kleiser wird um 15 Uhr noch einmal selbst durch seine umfassende Werkschau führen, die hauptsächlich in den letzten fünf Jahren entstandene Arbeiten zeigt.

Seit 1972 arbeitet Wolfgang Kleiser freischaffend

Der Künstler wurde 1936 in Urach im Schwarzwald geboren. Nach der im Jahre 1950 begonnenen Holzbildhauerlehre in der heimischen Werkstatt seines Vaters Augustin Kleiser und anschließenden Gesellenjahren wurde er Schüler des akademischen Bildhauers Franz Spiegelhalter in Freiburg und legte im Jahre 1960 seine Meisterprüfung ab. Seit 1972 arbeitet er freischaffend.