Vöhrenbach Leerrohre werden gleich mitverlegt

Die komplette Leistung wird auf Wunsch des Gemeinderats erst dann vergeben, wenn der Förderbescheid des Wasserwirtschaftsamtes vorliegt.

Auch Bauanträge beschäftigten den Gemeinderat Vöhrenbach in seiner jüngsten Sitzung. Ein Abbruch und Wiederaufbau eines Wohnhauses in der Schleifestraße wurde ebenso genehmigt wie der Bau einer Überdachung eines Eingangs und einer Treppe in der Hansjakobstraße. Auch eine Voranfrage zum Neubau eines Geräteschuppensin Urach, der Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses in Hammereisenbach sowie der Teilabbruch und Wiederaufbau eines Wohnteils, ebenfalls in Urach, trafen auf das Wohlwollen der Ratsmitglieder.