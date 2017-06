Mit Ländler und Polka bis hin zu Country und Hits aus den 60ern und 70ern begeisterten die Musiker (von links) Willi Stehle, Robert Scherzinger, Peter Knöpfle, Thomas Mangold und Johannes Hummel die zahlreichen Gäste beim Feierabendhock der Burgzunft in Hammereisenbach. "Es ist absolut klasse, dass unsere Musiker ohne gemeinsames Üben so einen super Sound auf die Bühne bringen", betonte die Vorsitzende Praxedis Dorer. Auf dem Grill brutzelten die Steaks und die fruchtige Sommerbowle oder ein kühles Bier sorgten für die Erfrischung an diesem lauen Sommerabend. Die offene Bühne kam sehr gut bei den Besuchern an. Foto: Larhzal