Vöhrenbach Kosten für Beckenexplodieren

Diese Kostensteigerung und das geringe Interesse von Seiten der Bauwirtschaft entspricht allerdings, so wurde den Gemeinderäten deutlich gemacht, der aktuellen Entwicklung überall im Bauwesen. Auch an vielen anderen Orten gibt es nur wenig oder auch gar kein Interesse an entsprechenden Aufträgen. Die Unternehmen seien komplett ausgelastet, andererseits fänden die Unternehmen auch keine Arbeitskräfte für zusätzliche Aufträge. Allerdings sei man in Vöhrenbach im Zugzwang, da das Edelstahlbecken bereits in der Fertigung sei. Das entsprechende Fundament sei also unbedingt notwendig.

Bürgermeister Strumberger ergänzte, dass allgemein zu beobachten sei, dass in der Bauwirtschaft die Auftragsbücher voll seien und in der Folge auch die Preise deutlich stiegen. Gunda Kleiser (CDU) schloss sich dieser Einschätzung der Stadtverwaltung an: "Eine solche Kostenüberschreitung können wir uns nicht erlauben, wir müssen im Rahmen bleiben!"

Der Gemeinderat stimmte dann auch einstimmig der Aufhebung dieser Ausschreibung zu. Detlef Schuler (CDU) hatte noch in die Diskussion gebracht, ob nicht der Bauhof die notwendigen Arbeiten verrichten könnte. Das weitere Vorgehen, so Strumberger, müsse allerdings jetzt erst ausführlich beraten werden. Man werde alle Möglichkeiten prüfen, wie man hier weiterkomme, damit das Becken bis im Frühjahr fertiggestellt werden kann.

Auch in der nachfolgenden nichtöffentlichen Sitzung dürfte dieses Problem ein wesentlicher Diskussionspunkt gewesen sein. In der Folge dieser aktuellen Problematik wurde darüber hinaus ein weiterer Tagesordnungspunkt zurückgestellt: Eigentlich sollte der Bauhof über die aktuelle Lage bei Winterdienst, Fuhrpark und Straßenunterhaltung berichten. Doch aufgrund der Problematik mit dem Kinderbecken konzentriert sich die Arbeit im Bereich der Bauverwaltung aktuell ganz auf das Freibad.