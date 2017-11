Vöhrenbach Kooperation beschert Zuwachs an Mitgliedern

Kurz vor dem bevorstehenden Aus kam dann die erfreuliche Nachricht, dass sich die zwei Chöre doch zusammen schließen und in beiden Gemeinden auftreten werden. "Wir sind nun wahre Sängerfreunde geworden", so die Vorsitzende in ihrer Begrüßung.

Zwei Sängerinnen konnten im Rahmen der Hauptversammlung für ihre langjährige Mitgliedschaft und Treue zum Chor geehrt werden. Waltraud Kleiser aus Vöhrenbach ist seit 25 Jahren dabei und Waltraud Weißer aus Urach seit 60 Jahren. Von 2001 bis 2016 leitete sie den Uracher Kirchenchor als Dirigentin. Sie erhielt eine Kerze, sowie ein Bild der Heiligen Cäcilia, der Patronin der Kirchenmusik. Insgesamt trat der Kirchenchor bei 13 kirchlichen und zwei weltlichen Antritten an. Zahlreiche Gottesdienste in Vöhrenbach und Urach wurden musikalisch begleitet. Aber auch die Gemeinschaft kam nicht zu kurz und so erinnerten sich alle gerne an den Ausflug nach Breisach und die närrische Probe zurück.

43 Mal wurde geprobt, der Probenbesuch liegt bei 86 Prozent. Die fleißigsten Probenbesucher waren Anna Klausmann, Christa Kleiser, Margarete Kuß, Waltraud Weißer, Maria Kienzler, Hadwig Winterhalder, Walter Kern, Augustin Knöpfle, Ernst Willmann, Helmut Kern, Siegfried Kleiser und Erich Willmann.