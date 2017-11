Vöhrenbach Kirchenchronik sorgt für Verwirrung

Darin tritt ein amerikanischer Cowboy auf, gespielt von Michael Willmann, der nach seinen Vorfahren sucht. Ramona Preisinger bringt als flippige Künstlerin Rosa, die am liebsten ein Kunstzentrum eröffnen würde, Schwung auf die Theaterbühne.

Anders als derzeit im realen Hammereisenbach, wo gerade die Kirchensanierung in vollem Gang ist, ergeht es dem Pfarrer im Theaterstück, gespielt von Rolf Haase. Bei ihm regnet es durch das marode Kirchendach, Geld für die Reparatur ist nicht vorhanden. Zum Glück kann man noch das Gemeindehaus für den Gottesdienst nutzen, so wie es in einer uralten Kirchenchronik geregelt ist. Leider ist gerade dieser Band der Kirchenchronik verschollen.

Alles nimmt seinen Lauf, als gleich mehrere Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl vorliegen; dabei ist sich die amtierende Bürgermeisterin alias Gaby Willmann doch so sicher, wieder gewählt zu werden. Den Büttel spielt Christopher Preisinger, und seine Frau, gleichzeitig Haushälterin des Pfarrers, wird von Anna-Lena Heusler dargestellt. Als Wahlleiter bei der Bürgermeisterwahl ist Bruno Preisinger dabei.

Spannung und Heiterkeit

"Die verschollene Kirchenchronik" dürfte für viel Spannung und Heiterkeit sorgen . Die Aufführung am Samstag, 18. November, beginnt um 20 Uhr, und am Sonntag, 26. November, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zur öffentlichen Hauptprobe wird am ersten Aufführungstag um 15 Uhr eingeladen.