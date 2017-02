Vöhrenbach. Der Elternbeirat des Kindergartens St. Martin veranstaltet am Samstag, 25. März, in der Festhalle einen Kleidermarkt. Auch Spielzeug, Kindersitze, Fahrräder und weitere Artikel können in Eigenregie verkauft werden. Die Gebühr für einen Tisch ist 7 Euro und für zwei Tische 10 Euro. Da es noch zu Neuerungen kommt, steht die Uhrzeit noch nicht fest. Der Elternbeirat wird die Besucher mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. Anmeldungen und Informationen bei Lisa Esterle Telefon 07727/92 95 86, E-Mail: lisa.esterle@googlemail.com