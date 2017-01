Vöhrenbach Kapelle zeigt neue Uniform

Die neue Kleidung ist nun rechtzeitig vor dem Jahreskonzert eingetroffen. Das über 50 Jahre alte Outfit wird zwar komplett ersetzt, man will aber ausdrücklich den festlichen Stil beibehalten. Diese Anschaffung geschieht vor allem schon im Blick auf das 200-jährige Bestehen der Stadtkapelle im Jahr 2019.

Blasmusik, Musicalausschnitte und FIlmmusik

Auf dem Programm beim Jahreskonzert steht unter anderem konzertante Blasmusik wie ein Konzertmarsch. Interessant sind auch Ausschnitte aus dem Musical "Miss Saigon" oder die Filmmusik aus James-Bond-Filmen. Nach Einschätzung von Dirigent Bernd Brugger wird es in dem Konzert zwei spezielle Höhepunkte geben. Zum einen wird in der Suite "Tirol 1809" von Sepp Tanzer der damalige Aufstand eindrucksvoll dargestellt. Die größte Herausforderung für die Kapelle ist dann die Filmmusik von Hans Zimmer zu dem Klassiker "The Rock" aus dem Jahr 1996.

Eintrittskarten zum Preis von acht Euro sind im Vorverkauf bei der Sparkasse in Vöhrenbach sowie bei den Musikern der Stadtkapelle erhältlich. Falls noch Karten übrig sind, gibt es diese dann an der Abendkasse. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.