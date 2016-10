Vöhrenbach Jubiläum am Lago Maggiore gefeiert

Vöhrenbach. Vor 50 Jahren folgten erstmals rund ein Dutzend Männer dem Aufruf des Turnvereins an alle Männer im Alter zwischen 30 und 70 Jahren, sich körperlich ein wenig zu betätigen. Der erste Trainingsabend wurde am Dienstag, den 11. Oktober 1966 abgehalten. Trainiert wird immer noch am Dienstag Abend ab 20 Uhr, mit einem ansprechenden und zeitgemäßen Trainingsprogramm, das die aktiven Turner der unterschiedlichsten Altersgruppierungen gerne annehmen. Die Truppe, die im Volksmund gerne als "Ranzenriege" bezeichnet wird, hat sich im Laufe der letzten 50 Jahre stetig vergrößert und zählt heute rund 50 Mitglieder in ihren Reihen. Der älteste aktive Sportler ist im Jubiläumsjahr stolze 85 Jahre alt geworden. Rund 25 bis 30 Turner nutzen den Dienstag zur sportlichen Betätigung.

Grund genug, dieses Jubiläum in entsprechendem Rahmen zu feiern. Zusammen mit ihren Frauen zogen die Turner an den Lago Maggiore, um in der historischen Pilgerstätte der Wallfahrtskirche "Santissima Pieta" zu feiern. In der heute liebevoll renovierten und modern gestalteten "Albergo Il Portico" ließ es sich auch trefflich feiern. Eine besondere Freude war es für den derzeitigen Ranzenriegen-Boss Werner Bächle dann auch, den noch heute sehr aktiven Mitbegründer und langjährigen Boss der Riege, Josef Kammermeier, in seiner Festansprache zu ehren.

Mit verschiedenen Einlagen, musikalischer Untermalung und Tanz verging ein unvergesslicher Festabend wie im Fluge. Abgerundet wurde die Reise an den Lago Maggiore mit einer Bootsfahrt und dem Besuch des großen Wochenmarktes am Sonntag. Die Rückfahrt wurde im Grau­bündener Städtchen Zillis unterbrochen, um die dortige Kirche "St. Martin" zu besichtigen. Die Decke dieser Kirche ist mit 153 Bildtafeln aus dem zwölften Jahrhundert bestückt, deren Zustand als einzigartig gilt. Abschluss und Ende der Jubiläumsreise war das Café Hildebrand in Zollhaus.