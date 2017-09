Zwei gesellige Tage erlebten die ehemaligen Schulkameraden des Jahrganges 1937 aus Vöhrenbach. Mit dem Bus ging es ins Markgräflerland. angesteuert wurde die Straußenwirtschaft Fünfschilling in Fischingen. Die Vöhrenbacher konnten viele kulinarische Spezialitäten genießen, und natürlich hatten sie sich viel zu erzählen. Weiteres Ziel war Prinzbach, um sich im Landgasthaus Kreuz mit badischer Küche verwöhnen zu lassen. Doch auch in Vöhrenbach ließen es sich die Jahrgänger gut gehen. Im Café Stiller genossen sie Kaffee und Kuchen. Danach ging es in die Vorabendmesse. Im Gasthaus Zum Kreuz klang das schöne und unterhaltsame Treffen aus. Zum Gruppenfoto stellten sich die Schulkameraden am Brunnen neben der Kirche auf: (vorne von links) Helga Holzhauser, Annemarie Kasparait, Klara Kleiser, Johanna Furtwängler und Ursula Fink, (Mitte) Dieter Schilling, Franz Neumaier, Berta Domhardt, Edeltraud Fleischmann, Agnes Kleiser, Ursula Wehrle, Helmut Kern und Rolf Keller (hinten) Manfred Mohr, Manfred Meurers, Walter Rißler, Erich Schwer und Hermann Spiegelhalder. Foto: Ketterer