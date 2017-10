Vöhrenbach Jahrgänger auf Ausflugsfahrt

Dieser gelungene Ausflugstag wurde dann wieder in Urach auf der Kalten Herberge gemütlich beschlossen. Hier gab es noch einmal viele Gelegenheiten, Erinnerungen an die vergangene Schulzeit auszutauschen. Dazu gehörten auch die Bedingungen einer solchen kleinen Dorfschule. Denn hier waren immer vier Jahrgänge, die größer als acht Schüler waren, in einem Klassenraum zusammen und wurden gemeinsam von einem Lehrer unterrichtet. In der achtjährigen Volksschule gab es damals also nur zwei Klassen. Auch der Klassenlehrer von damals Alfred Scherzinger, der aus der Glashütte stammt, lebt noch, konnte aber aufgrund seines Alters nicht mehr an diesem Treffen teilnehmen.