Vöhrenbach Irrenanstalt bietet amüsante Handlung

Vöhrenbach-Hammereisenbach (ral). Genial und verrückt – ja, das war der Theaterabend der Burgzunft Hammereisenbach am Samstag in der Gemeindehalle Hammereisenbach wahrhaftig. Die Bauernstube der letzten Jahrzehnte wurde kurzerhand durch das nüchterne Ambiente einer Irrenanstalt ausgetauscht, wo Ärzte und Verrückte ein- und ausgingen – und eben auch der Gauner Rudolph Mooshauer, überzeugend gespielt von Edgar Neininger. Als schwuler Modezar lässt er sich ins Irrenhaus einliefern, um dort den nächsten Juwelenraub, nämlich den genial verrückten Coup, zu planen. "Wo ist denn mein Wauzi, du hast noch gar kein Häufchen gemacht", ruft er der Ärztin Daisy (Birgit Neininger) hinterher und vermutet in ihr sein Schoßhündchen.