Vöhrenbach Innovativer Rundholzfuhrbetrieb

Vöhrenbach. Jeder Verkehrsteilnehmer im Schwarzwald-Baar-Kreis kennt die orangefarbenen Langholzfahrzeuge der Firma Kaltenbach-Transporte, die täglich mit sechs Fahrzeugen auf den Straßen unterwegs sind. Selten hat jedoch bietet sich die Gelegenheit hinter die Kulissen des Vöhrenbacher Familienbetriebs zu blicken.

Diese Chance nutzte der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, der zusammen mit Bürgermeister Robert Strumberger den Betrieb im Ursbachtal besuchte. Firmeninhaber Bernd Kaltenbach erklärte mit seinen Brüdern Markus und Alfred das Leistungsspektrum. Derzeit beschäftigt Kaltenbach 15 Arbeiter, inklusive Teilzeitbeschäftigten. Seit 1919 ist Kaltenbach im Familienbesitz und ist größter Rundholzfuhrbetrieb im Schwarzwald-Baar-Kreis. Jährlich werden 160 000 Festmeter Holz transportiert.

Wert legt Kaltenbach auf den Einsatz erneuerbarer Energie. Sein komplettes Firmengebäude versorgt er mit einer Hackschnitzelheizung. Vergangenes Jahr wurden 1 2 000 Euro für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung investiert. Weiter investiert Kaltenbach derzeit in eine Betriebserweiterung. "Das ist aber gar nicht so einfach im Außenbereich", erklärte der Firmeninhaber dem Bundestagsabgeordneten. Die Stadt Vöhrenbach war behilflich, musste aber eingestehen, dass keine Gewerbeflächen in der benötigten Größe vorhanden gewesen wären. Auf eigenem Gelände sei jedoch der Betriebsablauf wesentlich effizienter, so Kaltenbach.