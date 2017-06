Vöhrenbach In diesem Haus herrscht täglich Leben

Die Gründungsversammlung des Fördervereins fand im September 2007 im ehemaligen Gasthaus Krone statt. Nach dem Verkauf des alten Gemeindehauses in der Hebelstraße an die Heimatgilde, zog die Bücherei an Weihnachten 2007 in den ersten Stock der ehemaligen Wohnung der Wirtsleute um.

Hierzu waren kleinere Umbaumaßnahmen nötig. Ebenfalls wurde in der ehemaligen Wohnung der Familie Fischer eine Wand entfernt, um einen Gruppen- und Sitzungsraum zu schaffen. Dieser Raum wird bis heute noch so genutzt. Im Oktober 2008 stand die Finanzierung fest. Nachdem die Planungen abgeschlossen waren, wurde mit dem Umbau im April 2009 begonnen. Während der Umbauphase wurde eine Nottreppe für den ersten Stock angebracht, um die Bücherei und den Gruppenraum während der Bauarbeiten nutzen zu können.

Das Erdgeschoss wurde komplett neu eingeteilt und das Treppenhaus nach außen verlegt. Während des Umbaus wurde ein neuer Raum auf der Westseite für die Bücherei in Eigenleistung geschaffen. Im Oktober 2010 wurde nach 16 Monaten Bauzeit das Pfarrzentrum Krone seiner Bestimmung übergeben. Bis zur Eröffnung leisteten ehrenamtliche Helfer etwa 4000 Arbeitsstunden. Ein weiterer Bauabschnitt war im Jahr 2013 die Hofsanierung. Die Begrenzungsmauer wurde mit Platten verkleidet und verputzt. Der Boden wurde mit Begrenzungssteinen eingefasst und mit Pflastersteinen ausgelegt. Hier betrugen die Eigenleistungen über 200 Stunden. Im vergangenen Jahr hat der Förderverein in über 800 Stunden Eigenleistungen aus zwei kleinen Räumen und aus einem Teil eines Flures einen neuen Raum geschaffen.

Das Pfarrzentrum wird fast täglich genutzt. Zeitweise sind drei Veranstaltungen gleichzeitig. An Wochenenden wird der Krone-Saal oft privat oder an Vereine vermietet. Auch der kleine Saal im ersten OG wird für kleinere Veranstaltungen genutzt. Der Förderverein selbst nutzt die Räume mehrmals jährlich. Fastnacht, Seniorennachmittage, und Patrozinium sind feste Termine. Dazu kommen noch zwei bis drei verschiedene Anlässe.