Vöhrenbach-Urach (ket). Zum Kirchenkonzert in der Pfarrkirche Allerheiligen lädt der Musikverein Urach am Samstag, 10. Dezember, 20.15 Uhr, ein. Dirigent Reiner Menge hat anspruchsvolle Kompositionen einstudiert, die mit der reizrollen Akustik der Uracher Kirche ein besonderes Hörerlebnis versprechen. Gespielt werden die Stücke "Lawrence of Arabia", "Canterbury Chorale", "The Rock", "An Irish Blessing", "Jesus Christ Superstar" und "Nova Vita". Nach dem Konzert ist Bewirtung im Gemeindesaal.