Vöhrenbach Helfer nehmen sich der Flüchtlinge an

Die beiden freuen sich über jede Abwechslung und nehmen daher auch gerne die monatlichen Treffen wahr. Insgesamt wohnen sechs Flüchtlinge aus Gambia und zwei aus China in Urach.

"Die fehlende Mobilität ist ein großes Thema", erklärt Carina Riedel, die im Diakonischen Werk in Villingen zu 50 Prozent in der Flüchtlingshilfe tätig ist.

Saran aus Nordkorea, seit zwei Jahren in Hammereisenbach, fühlt sich hier mittlerweile sehr wohl und spricht gut Deutsch. Durch Carola Frank fand sie Kontakt zur Damenriege, feierte an Fastnacht mit und kennt mittlerweile viele Einheimische. Um 6.15 Uhr fährt sie mit dem Bus nach Villingen, wo sie einen Deutschkurs besucht. Nachmittags ist sie als Reinigungskraft im Fischerhof tätig, auch in der Küche darf sie mithelfen. Der 22-jährige Mudassar wohnt ebenfalls im Rathaus Hammereisenbach, zusammen mit anderen drei Männern, alle stammen aus Pakistan. Er war es, der an diesem Abend das Essen mitgebracht hatte, denn Kochen ist seine Spezialität. Mudassar würde gerne als Koch arbeiten, wie er es auch im indischen Restaurant in Freiburg getan hatte, bevor er nach Donaueschingen und dann Hammereisenbach kam.

"Wir bräuchten noch einige Freiwillige, die uns unterstützen", wünscht sich Carola Frank. Dabei denkt sie an den Bring- und Holservice mit dem Auto oder auch Teilnahme an den Treffen im Pfarrhaus, ungezwungen und ohne jegliche Verpflichtung.

Am Donnerstagabend fanden noch einige weitere Hammereisenbacher Bürger den Weg ins Pfarrhaus. Auch sie können sich vorstellen, dass sie hin und wieder mithelfen.