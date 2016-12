Vöhrenbach Haushalts-Regeln

Mit dem Nachtragshaushalt kann die Haushaltssatzung einer Gemeinde geändert werden, wenn im Laufe des Jahres die Einnahmen erheblich hinter den Planungen zurückbleiben oder die Ausgaben erheblich ansteigen. Im Verwaltungshaushalt werden in der Regel die laufenden Einnahmen und Ausgaben veranschlagt. Aus dem Vermögenshaushalt werden Investitionen getätigt. Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes dient zur Deckung der Ausgaben im Vermögenshaushalt.

Vöhrenbach. Durch zusätzliche Ausgaben musste hier die Entnahme aus den Rücklagen deutlich angehoben werden von geplanten 178 000 auf 416 000 Euro. Dieser Mehrbedarf hat mehrere Gründe.

So dürfte der Gemeinde­anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer niedriger ausfallen, gleichzeitig werden aber Investitionspauschale und Familienlastenausgleich erhöht, was insgesamt zu einem leichten Plus von 2000 Euro führt.