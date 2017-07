Kräftig arbeiten derzeit die Hammereisenbacher Musiker am Aufbau der Stände für den dritten Hammricher Musikerhock am 8. und 9. Juli. Vöhrenbach-Hammereisenbach (ket). Die Musiker marschieren am Samstag um 15 Uhr in die Festmeile zur Eröffnung ein. Bei viel Musik, einer Musik-Olympiade und Gaumenfreuden sind beste Voraussetzungen für gesellige Stunden geboten. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, am Sonntag können sich die Kinder schminken lassen. Eine Aufstellung über die Hammereisenbacher Gewerbe­betriebe von 1523 bis 2017 gehörte zum Rahmenprogramm. Der Wetterbericht verspricht sommerliche Temperaturen und sollte doch mal ein Gewitter kommen, ist man unter den wetterfesten Unterkünften auf jeden Fall im Trockenen.