Vöhrenbach Hammereisenbacher Fasnet wird gruselig

Vöhrenbach-Hammereisenbach (heg). An der obligatorischen Versammlung zum 11.11. wählten die Mitglieder der Burgzunft Hammereisenbach das Fasnetmotto 2018. Es stammt von Fabiola Augello und heißt "Gruselige Gestalten, Hexen und Gespenster, gucke uff em Hammer in alle Fenster". Insgesamt landeten 33 Vorschläge für ein Fasnetmotto im Wahltopf, und nach einem festen Wahlmodus einigte man sich auf eine gruselige Fasnet. Der neue Zunftmeister wurde aus den Reihen der Burgräte gewählt. Es ist erstmals Wolfgang Schulz, der in den letzten Jahren Stellvertreter der bisherigen Zunftmeisterin Elsbeth Benz war. Die beiden Burgräte tauschen nun ihre Posten, und so wird Elsbeth Benz nun als Stellvertreterin unterstützen.