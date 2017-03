Vöhrenbach Hammereisenbach wird zuerst erschlossen

Jochen Cabanis warb intensiv für den Anschluss – der aber nicht ganz billig sei. Dafür surfe man dann mit mindestens 100 MBit durchs Internet. "Im Endausbau sind Geschwindigkeiten im Gigabitbereich möglich, derzeit arbeiten wir gedrosselt mit maximal 200 Megabit pro Sekunde", rechnete er vor. Die durchschnittliche Übertragungsrate betrage etwa sechs bis acht MBit – für Firmen deutlich zu wenig, so Cabanis. Echte Entlastung biete dagegen nur das Glasfaserbündel als FTTB (Fibre tot he Building), bei dem dieses direkt bis ins Gebäude geleitet werde.

Heutzutage sei ein funktionierender Breitbandanschluss für Firmen der wichtigste Standortfaktor bei einer Neuansiedlung, weit vor der Verkehrsanbindung. "Niemand kennt die Dienste der Zukunft, aber sie werden kommen und sie werden mehr Bandbreite benötigen", so Cabanis. Nach der Ausschreibung für das kreisweite Backbone-Netz und die einzelnen Gemeinden war eines klar: Deutschlands größter Anbieter zeigte kein Interesse. "Wir haben mit dem Anbieter Stiegeler einen sehr potenten Partner, mit dem wir dennoch auf Augenhöhe verhandeln mit im Endausbau deutlich mehr als 10 000 Anschlüssen", behauptete Cabanis.

Die Vertragslaufzeit betrage stets wie überall zwei Jahre, diese verlängert sich ohne Kündigung jeweils um ein Jahr. Es bestehe laut Vertrag die Möglichkeit, zu vermerken, dass man keinen Hausanschluss wünsche, jedoch auf dem Grundstück ein Glas­faserröhrchen ablegen lasse für einen späteren Anschluss. Kosten kämen natürlich ebenfalls auf die Anschließenden zu. Je nach Bodenbeschaffenheit (unbefestigt, gepflastert oder asphaltiert) koste der Hausanschluss je Meter Tiefbau zwischen 60 bis 80 Euro ab Grundstücksgrenze, dazu komme die Hauseinführung mit Kernlochbohrung und Abdichtung zu 600 Euro sowie die Netzabschlussdose mit 350 Euro. Diese sei stromlos und führe das Glasfaserkabel zum Verteiler der Firma Stiegeler, an der unter anderem auch ein Koax-Kabel direkt angeschlossen werden kann. Von monatlich knapp 50 Euro (Privatanschluss inklusive TV-Empfang) bis zu 599 Euro für Gewerbetreibende und Firmen lägen die Kosten des Vertrages.

Trotz detaillierter Darstellung tauchten etliche Fragen auf, beispielsweise zur Kündigung des bisherigen Vertrages – was laut Cabanis vom Anbieter direkt gemacht werde. Es zeigte sich, dass einige wenige Besucher von außerhalb der zunächst betroffenen Straßen anwesend waren. Diese fragten mit leisem Vorwurf, warum denn Vöhrenbach so spät drankomme – und wie der weitere Ausbau in der Stadt erfolgen solle. "Das geht nach einem Plan voran, der noch erstellt wird", wurde er beschieden.