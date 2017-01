Vöhrenbach-Hammereisenbach (pdo). Am Mittwoch, 4. Januar, ist Häsausgabe der Burgzunft in der Festhalle. Interessierte Kinder und Jugendliche, die sich aktiv an der Fasnet beteiligen möchten, können ab 10.30 ihr Häs abholen. Auch bietet die Burgzunft Erwachsenen die Möglichkeit, einmal eine Fasnet als Gastnarr zu erleben. Dazu stellt der Verein kostenlos das komplette Häs mit Maske zur Verfügung. Auch hier gelten die genannten Einkleidezeiten. Auskunft gibt es bei der Vorsitzenden Praxedis Dorer, Telefon 07657/1872. Zum ersten Auswärtstermin fahren die Narren bereits am Samstag, 7. Januar, wenn die Osemalizunft Tannheim zum traditionellen Narrenbrunnenstellen im Rahmen der Feierlichkeiten zum 1200-jährigen Ortsjubiläum der Gemeinde Tannheim einlädt.