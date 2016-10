Der Regionalplan soll fortgeschrieben werden. Darin ist nach wie vor das Rappeneck als Vorranggebiet für Windkraft dargestellt. Vöhrenbach (bfg). Bis zu vier Windenergieanlagen seien zugelassen, so die Verwaltungsvorlage in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Zweifel hegte die Verwaltung an dem Gutachten, das von den Betreibern in Auftrag gegeben wurde. Die Stadt Vöhrenbach ließ ein Gegengutachten erstellen, deutlich mehr Rotmilane und andere geschützte Vogelarten wurden dabei ermittelt. Beide Gutachten unterscheiden sich deutlich. Entscheiden sollen die Naturschutzbehörden, denen nun beide Gutachten vorliegen. Befürchtungen hegt Peter Hummel, dass letztendlich der Gemeinderat entscheiden muss. Bei einer Enthaltung und fünf Gegenstimmen beschloss der Gemeinderat, das ornithologische Gutachten der Firma Bioplan Gutachten an den Regionalverband zu übermitteln, der Ausgang ist offen.