Vöhrenbach Güter für Tschernobyl und Warentauschtag

Der Verein nimmt gerne Kinderbekleidung, Schuhe für Kinder und Erwachsene, Bettwäsche, Handtücher, Stoffe und Wolle an, jedoch nur einwandfrei saubere und intakte Stücke.

Nicht angenommen werden Spielsachen, Decken, Betten und Kleidung für Erwachsene, teilt der Verein mit.

Darüber hinaus kann am Samstag, 8. April, in Vöhrenbach wieder in gebrauchten Dingen gestöbert werden, die zum Wegwerfen zu schade sind. Der Verein Hilfe nach Tschernobyl Vöhrenbach lädt in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt zum zwölften Warentauschtag ein. Von 10 bis 13 Uhr können Groß und Klein kostenlos Dinge in die Josef-Hepting-Schule bringen, die nicht mehr gebraucht werden, und Sachen mitnehmen, nach denen sie schon lange suchen oder die einfach Freude machen. Dazu gehören zum Beispiel Küchengeräte, Geschirr, Bücher, Schallplatten, Spielzeug, Kleidung, kleine Sportgeräte und anderes.