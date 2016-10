Vöhrenbach Grünes Licht für Planschbecken-Sanierung

In längeren Diskussionen hatte der Schwimmbad-Ausschuss die Maßnahmen für das Kinderbecken beschlossen und auch der exakten Planung zugestimmt. Auf Vorschlag von Fred Heinze wurde hier vor allem ein neues Becken in Edelstahl eingeplant. Alleine dieses Becken wird rund 100 000 Euro kosten, ist dann aber wartungsfrei.

Und damit sind die Anpassung der Technik und die Erneuerung der Verrohrung sowie die Neugestaltung des Umgebungsbereiches verbunden. Daraufhin hatte der Ausschuss eine Planung in Auftrag gegeben. Rolf Linsenmeier von Aqua-Technik in Freiburg hatte hier Vorschläge erarbeitet. Ergänzt wurden diese dann von der Firma Borho Garten- und Landschaftsbau in Vöhrenbach mit einer entsprechenden Planung der Umgebung.

Aus zwei vorliegenden Varianten wählte der Ausschuss nach längeren Diskussionen eine aus, wobei hier noch einmal eine kleine Änderung vorgenommen wurde. Das geplante Kinderbecken besteht eigentlich aus zwei Becken auf etwas unterschiedlicher Höhe, die über eine Wasserrutsche miteinander verbunden sind.