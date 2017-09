Vöhrenbach Grillhütte bekommt ein neues Dach

Ein Thema, das immer wieder für Gesprächsstoff sorgt, ist die schlecht durchgeführte Straßenreparatur in Hammereisenbach. Jetzt sei die Hauptstraße noch holpriger als vorher, war im Ortschaftsrat zu hören.

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Viele Bürger würden in der Nacht geweckt, wenn vor allem Lastkraftwagen durch den Ort fahren und durch die Querausbesserungen großen Lärm verursachen.

Ortsvorsteher Peter Hummel informierte, dass die Arbeiten am Rathausdach begonnen haben und das Wildkrautfahrzeug störendes Unkraut am Straßenrand beseitigt habe. Hummel setzte die Ortschaftsräte auch in Kenntnis darüber, dass fünf Personen aus Pakistan in der Rathauswohnung einquartiert sind. Wegen der nicht geplanten Reparaturkosten in Höhe von 8600 Euro für die Ziffernblätter und Zeiger der Kirchenuhr wurde beim Förderverein Luisenhaus ein Antrag über 5000 Euro gestellt. Weiter will der Ortschaftrat aus den eigenen Verfügungsmitteln 1000 Euro übernehmen.