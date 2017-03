Vöhrenbach Glasfaser-Infoabend für 29. März geplant

Aus dem Ortschaftsrat kam dabei die Kritik, dass die Bedenkzeit für die Bürger nach dieser Versammlung mit nur einer Woche sehr knapp bemessen sei. Außerdem wurde die Frage gestellt, ob das Glasfaser auch über die fürstlichen Wege hinweg, so wie im Plan eingezeichnet, zu den Grundstücken geführt werden könne. Dies müsse allerdings der Zweckverband klären, so Peter Hummel. Schließlich wurde noch angeregt, dass mit der Verlegung von Glasfaser und anderen Leitungen auch das an einzelnen Stellen noch vorhandene Telefonkabel-Wirrwarr an Masten oberhalb der Straßen beseitigt werden soll.

Genehmigt wurde vom Ortschaftsrat einstimmig der Bauantrag für ein Einfamilienhaus an der Schlosshalde. Das Haus selbst soll auf einem Unterbau aus Stahlbeton komplett aus massiven Block-Bohlen errichtet werden. Da auch weitere Fragen wie beispielsweise der Ablauf des Oberflächenwassers geklärt sei, gebe es hier eigentlich keine Probleme, meinte Peter Hummel. Man müsse in Hammereisenbach eher froh sein um jeden Bauwilligen.

Außerdem kündigte Peter Hummel an, dass die in die Jahre gekommene Grillhütte in diesem Sommer mit Mitteln aus dem Budget des Ortschaftsrates saniert werden soll. Am Unterbau seien einige Nachbesserungen notwendig, das Dach müsse neu eingedeckt werden. Bei einem Ortstermin Anfang April werde das genaue Vorgehen und vor allem die Art der Eindeckung abgesprochen.