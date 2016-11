Vöhrenbach Gerade noch in Sicherheit gebracht

Vöhrenbach. Ein 27-jähriger Fahrer eines Renault Kastenwagens hielt auf der Bregstraße wegen eines entgegenkommenden Kleinwagens zunächst an. In der Folge fuhr der 27-Jährige rückwärts und übersah einen Leichtkraftradfahrer, der sich hinter dem Kastenwagen befand. In letzter Sekunde sprang der 18-Jährige von seinem Zweirad und brachte sich in Sicherheit. Im weiteren Verlauf wurde das Zweirad überrollt. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und der Fahrer des entgegenkommenden Kleinwagens, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Furtwangen, Telefon 07723/ 92 94 80, in Verbindung zu setzen.