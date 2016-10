Vöhrenbach Gelungener Mittag

Schon morgens im Gottesdienst warb Pfarrer Martin Schäuble für die Veranstaltung und richtete schmunzelnd seine Einladung an alle über 40 Jährigen. Gut gefüllt war dann auch der große Saal im Pfarrzentrum. "Hier ist es doch immer toll, zusammen lachen und singen mach ich gerne", freute sich Marianne Kleiser, sowie auch Lydia Lehmann, die die sonntägliche Abwechslung sehr angenehm fand.

Johannes Hummel am Akkordeon und Helmut Hug am Schlagzeug trugen sehr zum Gelingen des Nachmittages bei, denn das Musikrepertoire passten sie bestens den Gästen an. Es wurde geschunkelt und gesungen und bei bester Stimmung vergingen die Stunden mit Kaffee und Kuchen, der von den Mitgliedern des Baufördervereins serviert wurde.

Eine nette Unterbrechung gab es durch den Diavortrag von Bernhard Dorer. Mit schönen Motiven aus dem Oberen Bregtal weckt er viele Erinnerungen. "Wie hat sich denn die frühere Großmutter zur heutigen Omi verändert!" Darüber berichtete Gabriele Willmann in ihrem Vortrag und ein kräftiges Nicken der Anwesenden bestätigte ihre lustigen Ausführungen. Trotz Einladung des Baufördervereins wanderten etliche Scheine in das Sparschwein, das am Eingang stand.