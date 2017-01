Er ist ein Kilometer lang, überflutet eine Fläche von 110 000 Quadratmetern und ist bis zu 23 Meter tief: der Linachsee. Spätestens seit der Sanierung der Linachtalsperre in den Jahren 2005 bis 2007 für mehr als sieben Millionen Euro sind die Vielfachbogensperre und der dahinter gelegene Stausee zu einer Touristenattraktion geworden. Dieser Tage ist die Oberfläche des Linachsees zugefroren und mit Schnee bedeckt. Augenzeugen haben nun laut der Stadtverwaltung Vöhrenbach beobachtet, wie ein wagemutiger Unbekannter mit einem Quad über den zugefrorenen See gefahren ist. Die Stadt ist alarmiert. "Das Betreten der Eisfläche auf dem Linachsee ist lebensgefährlich", warnt die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Und weiter: "Die Stadtverwaltung Vöhrenbach weist darauf hin, dass das Betreten oder Befahren der Eisfläche auf dem Linachsee nicht zulässig und auch sehr gefährlich ist." Es gebe trotz der teilweise dicken Eisschicht immer wieder Stellen, die einreißen oder einbrechen könnten. Daher gilt die Devise: Vorsicht ist besser als Nachsicht. Foto: Klossek