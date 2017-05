Vöhrenbach Gastschüler von den Philippinen probiert heimische Küche

Und ihr Mann freute sich besonders darüber, dass er immer bereit war, auch alles zu probieren, was die Küche im "Ochsen" so hergab. "Sogar Kutteln und saure Leberle hat er probiert." Kutteln habe er gar nicht so schlecht gefunden, einzig die Leberle waren ihm zu sauer. "Bei uns gibt es zu jedem Essen Reis, das ist auf den Philippinen nicht anders als in den übrigen asiatischen Ländern", schildert Ruben die Essgewohnheiten seines Heimatlandes.

In der Schule wie auch bei seinen Gasteltern fühlt er sich aufgehoben, obwohl es gleich am Anfang Probleme mit der Ausländerbehörde gab. "Irgendwie hat es mit dem Schulwechsel kleine Probleme mit seinem Visum gegeben, weil wir offensichtlich irgendetwas falsch gemacht haben", schmunzelte Gastschwester Maria Magdalena. Sie ist häufig Ansprechpartner für Ruben, vor allem, als seine Gasteltern einige Wochen Urlaub machten.

Wenn er für sich sein will, dann zeichnet Ruben. Obwohl er das noch nicht allzu lange macht, ist der 17-Jährige ein ausgezeichneter Porträtzeichner. In den letzten Wochen seines Aufenthalts in Deutschland wollen die Gasteltern und auch die Gastschwester ihm noch einiges in seinem Gastland zeigen. "Es ist hier wirklich schön, es gibt viele Dinge, die ich daheim nicht gekannt habe. Trotzdem freue ich mich auch wieder auf daheim, vor allem auf meine Familie und meine Freunde", betonte der junge Philippino im Gespräch mit unserer Zeitung. Ende Juni wird er seine Familie wiedersehen.

AFS ist ein gemeinnütziger Verein für Jugendaustausch und interkulturelles Lernen. Die Organisation arbeitet ehrenamtlich und ist Träger der freien Jugendhilfe. Das Ziel von AFS ist es, die Entwicklung von interkulturellen Kompetenzen zu fördern und weltweit (über 50 Länder) Toleranz und Völkerverständigung zu unterstützen.

Neben dem Schüler- und Gastfamilienprogramm bietet AFS die Teilnahme an Global Prep Ferienprogrammen und Freiwilligendiensten im sozialen, kulturellen und ökologischen Bereich sowie interkulturelle Trainingsmaßnahmen an. Die von AFS entwickelten und Programme wurden von den Vereinten Nationen ausgezeichnet. Weitere Informationen gibt es bei Helena Dyck in Villingen unter Mobiltelefon 01577/0 25 53 58 sowie bei afs.de. "Wir suchen für die Schüler, die bald kommen sollen, gerne auch wieder Gastfamilien", betonten die AFS-Komitee-Mitglieder im Gespräch mit unserer Zeitung.