Vöhrenbach Gästeschar strömt zum Herbstfest

Vöhrenbach-Urach. Eine gute Resonanz konnte der Musikverein Urach bei seinem Herbstfest registrieren. Bereits zum Frühschoppen, als der Musikverein Beuren an der Aach mit Dirigent Ralf Futterknecht aufspielte, strömten die Gäste in Scharen in das von Gertrud Maier schön geschmückte Dorfgemeinschaftshaus. Schnell waren deshalb die Sitzplätze komplett belegt, und sogar im Flur mussten Tische und Bänke aufgestellt werden. Zu den stimmungsvollen Klängen der Kapelle bekamen die Besucher Schnitzel und Pommes fast wie am Fließband serviert. Die Hobbyköche des Musikvereins und die Bedienungen hatten kaum Zeit für eine Verschnaufpause.

Gegen 14 Uhr gingen die Musiker aus Beuren mit großem Applaus von der Bühne. Nahtlos ging es mit Blasmusik weiter, als Dirigent Florian Reis mit dem Musikverein Frohsinn Rohrbach die nächsten Stücke zum Besten gab. Die Gäste ließen sich derweil leckere selbstgemachte Kuchen und Torten schmecken. Bei nasskaltem Wetter setzte sich der gute Besuch am Nachmittag fort. Die Kinder nutzten die Gelegenheit zum Basteln.

Neben der Begrüßung am Morgen zog Manfred Bertl vom Vorstandsteam gegen 17 Uhr einmal mehr die Aufmerksamkeit auf sich, denn bei der Verlosung der Tombola spitzten die Besucher die Ohren. Der Hauptgewinn, zwei Tage mit Übernachtung im Europa-Park im Wert von 330 Euro, wurde für Emil Willmann vom Dilger­hof gezogen. Ernst Willmann aus Furtwangen gewann einen Media-Markt-Gutschein über 150 Euro, und über einen Badeparadiesgutschein in Titisee über 100 Euro freute sich der Uracher Felix Schropp.