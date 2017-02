Vöhrenbach Fröhlicher Ausklang beim Hemdglunkerball

Und als zur späten Stunde einige Musiker nochmals zu ihren Instrumenten griffen und ein Liedchen nach dem anderen spielten, hielt es kaum noch jemanden auf dem Stuhl. Bei Polonäse und Schunkelrunden war die Stimmung perfekt.

Voller Vorfreude schauen die Mitglieder der Burgzunft Hammereisenbach den nächsten Tagen, dem Zunftball am heutigen Abend, dem Umzug am Fasnetsonntag und dem Kinderumzug mit anschließendem Kinderpreismaskenball am Fasnetdienstag entgegen.