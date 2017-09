Vöhrenbach Frischekur für Zifferblätter und Zeiger

Das Ganze hat also historischen Wert, weshalb auch das Denkmalamt bestimmte Vorgaben bei der jetzigen Instandsetzung machte. Nachdem die Teile, ein Zifferblatt wiegt immerhin 70 Kilogramm, vom Hammereisenbacher Kirchturm abmontiert waren, begannen bei der Firma Schneider die Reparaturarbeiten. Rico Richter, zuständig für Planung und Projektierung, erklärte die einzelnen Schritte. Alle Teile mussten sandgestrahlt werden. Für diese Arbeiten nutzte die Firma Schneider die Einrichtung in der benachbarten Firma Paul Kienzler. Bei den Stellen, an denen der Rost mit Sandstrahlen nicht entfernt werden konnte, war Handarbeit durch Armin Hipp von der Firma Schneider gefragt. Das waren vor allem Zwischenräume zwischen Ziffernblatt und römischen Zahlen. Diese sind noch mit Stahlnieten befestigt und durften laut Denkmalamt nicht entfernt werden. Die Rostentfernung war daher ziemlich aufwendig. Gute Arbeit ist deshalb Voraussetzung, damit die Zifferblätter einige Jahrzehnte wieder am Kirchturm bleiben können.