Vöhrenbach Freundin im Trennungsstress verletzt

Laut ärztlichem Attest waren bei Schlag oder Sturz zwei Schneidezähne in Mitleidenschaft gezogen worden. Außerdem habe die Geschädigte eine Risswunde an der Lippe und Hämatome am Oberschenkel erlitten. Das Amtsgericht Donaueschingen sah eine vorsätzliche Körperverletzung als erwiesen an und verurteilte den 44-Jährigen vor einem Jahr zu 9000 Euro Geldstrafe. Dagegen legte der bislang strafrechtlich nie in Erscheinung getretene Mann Berufung am Landgericht Konstanz ein.

Dort erschienen jetzt aber nur die Anwälte von Täter und Opfer. Der Verteidiger des Angeklagten erklärte, es habe sich bei dem Vorfall lediglich um fahrlässige Körperverletzung, also um ein ungeschicktes Versehen, gehandelt. Zudem hatten die Anwälte der beiden in der Zwischenzeit einen Täter-Opfer-Ausgleich vereinbart, in dem der Mann "die Tat" bereute und der Frau 4000 Euro Schmerzensgeld anbot. Laut Anwältin hat die Frau seine Entschuldigung und das Schmerzensgeldangebot angenommen und den Fall als erledigt betrachtet.

Vermutlich deshalb sei sie jetzt auch trotz Ladung nicht zu einer weiteren Zeugenaussage erschienen. Nach anfänglichen Unmutsäußerungen des Vorsitzenden Richters rief dieser alle Beteiligten zu einer internen Beratung. Danach fasste das Gericht den Beschluss, von einer weiteren Strafverfolgung abzusehen und das Verfahren gegen eine Geldauflage von 4000 Euro einzustellen.