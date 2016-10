Vöhrenbach Fördersätze sind derzeit am höchsten

"Breitband ist Standortfaktor", Peter Hummel drängt ebenfalls, da die Internetversorgung im Teilort derzeit noch besonders schlecht ist, und "wir wollen die Leute in Hammereisenbach halten". Die Außenbereiche sollen nicht stärker zur Kasse gebeten werden, so Cabanis auf Nachfrage von Andrea Fritsch. Etwa 1000 bis 2000 Euro koste ein Anschluss von der Grundstücksgrenze bis in den Keller. Cabanis drängt darauf, dass Grundstückseigentümer gleich mitmachen und anschließen, was später um so schwieriger und teurer werde. Ein Anschluss bedeute nicht automatisch, dass man auch den Dienst nutzen müsse. Leitung und Dienst seien getrennt. In einer geplanten Bürgerversammlung sollen Fragen und Bedenken geklärt werden.