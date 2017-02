Vöhrenbach Feuerwehr sieht sich ständig gefordert

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Hummel meinte, er freue sich, dass die Feuerwehrkameraden trotz ständig steigender Ausbildungsaneignungen und anderer Anforderungen zur Stange halten und zuverlässig ihren Dienst tun. Gesamtkommandant Ralf Heizmann sah darin auch ein Grund, dass die örtliche Wehr einen hohen Ausbildungsstand besitzt.

Dass man sich nicht auf den Lorbeeren ausruht, beweist auch die Liste etlicher Feuerwehrmänner, die in diesem Jahr wieder Weiterbildungskurse besuchen. Dieses Engagement wird auch von der Stadt unterstützt, denn bei nötigen Anschaffungen stößt man immer auf offene Ohren. Heizmann lobte auch den guten Probenbesuch von 78 Prozent.

"Wir werden immer mehr in Anspruch genommen", resümierte Heizmann. Die zügige und effektive Vorgehensweise gefiel Heizmann auch beim Einsatz am 23. Dezember beim Sägewerk Willmann in Urach, wo zusammen mit Mitarbeitern ein Entstehungsbrand schnell gelöscht wurde. Sägewerksbesitzer Siegfried Willmann spendete dafür 500 Euro für jede Abteilung.