Vöhrenbach Feierlaune mit leckeren Kuchen und Musikern

Für Unterhaltung in den Nachmittagsstunden sorgte der Musikverein Achdorf. Die kleinen Gäste nahmen das Bastelangebot gerne an. Im Vorfeld gebastelt hatte auch Gertrud Maier, Ehefrau des Musikerkassiers Herbert Maier. Gertrud Maier hatte herrlichen Herbstschmuck für Wände und Decken gefertigt, der viel Bewunderung fand.

Etliche Besucher nahmen das Angebot wahr und kauften Teile des Herbstschmuckes für die eigenen vier Wände. Die Spannung stieg als Manfred Bertl vom Vorstandsteam die Verlosung ankündigte. Alle Blicke richteten sich zur Bühne. Florian Hättich übernahm die Rolle der Glücksfee. Besonders Dusel hatte Mathias Maier, Sohn von Gertrud Maier. Er gewann den ersten Preis und darf für zwei Tage mit Übernachtung in den Europa-Park Rust.

Der zweite Preis ging nach Furtwangen zu Uwe Kihnert. Er gewann einen Städtetrip für zwei Personen. Ebenfalls nach Furtwangen ging der dritte Preis. Hier durfte Maria Dorer einen Gutschein im Wert von 100 Euro für das Badeparadies in Titisee-Neustadt entgegennehmen.

Am zweiten Tag, als der Musikverein zum Handwerkerhock einlud, bewiesen die Gäste ihre Treue. Viele Handwerker kamen und mit ihnen etliche Gäste aus den Nachbarorten. So war der Gemeindesaal bald wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Die Bedienungen Mirjam Heizmann und Markus Dannecker und die Helfer hinter der Theke hatten alle Hände voll zu tun, um die Besucher mit Speisen, unter anderem Schweinehals mit Kartoffelsalat und Getränken, zu versorgen. Für Musik war ebenfalls gesorgt. Die Dorfmusikanten aus Hausen vor Wald waren angekündigt. Doch was macht man, wenn plötzlich der Bassist krankheitsbedingt ausfällt und der Ersatzmann noch viele Kilometer von Urach weg ist. Dieses Pech passierte den Dorfmusikanten. Die zeigten sich flexibel. Kurzerhand wurde bei den einheimischen Musikern nachgefragt, ob da nicht ein Bassist wäre, "...der noch Luft hat?". Im Nu sprang Bassist Manfred Bertl ein und so konnten die Dorfmusikanten ihren Auftritt doch beginnen. Als der Ersatzbassist nach etwa einer Stunde eintraf, wurde er mit Applaus begrüßt. Es gab einen fliegenden Wechsel auf der Bühne. Manfred Bertl bekam Sonderapplaus und ein Extra-Bier für sein gelungenes Gastspiel bei den Dorfmusikanten. Mit viel Musik und bester Unterhaltung ging das Herbstfest erfolgreich über die Bühne. Nebenbei blickte der Musikverein auf sein 115-jähriges Bestehen. So standen Herbstfest und Jubiläum unter gutem Stern.