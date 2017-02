Der Fasnetdienstag gehört vielerorts traditionell den Kindern. Mit bunten Kostümen zogen beispielsweise die Kinder des Kindergartens St. Johannes als Krach-Musiker durch Hammereisenbach. Die Burgzunft mit ihrem Narrensamen führte den Kinderumzug an. Dieser wurde wegen des Schneetreibens etwas verkürzt, sodass sich die kleinen Narren am Lebensmittelgeschäft Schuler trafen und begleitet vom Narrenmarsch des Musikvereins in die Gemeindehalle zogen. Dort freuten sich alle über eine Wurst, bevor der Kinderpreismaskenball begann. Mit einem bunten Programm und Partymusik feierte der Nachwuch den ganzen Nachmittag. Foto: Larhzal