Vöhrenbach Fasnachtsgruppe greift zur Säge

Mit Motorsäge und Schutzkleidung traten vier Mitglieder der Schinzele- Maube-Fasnachtsgruppe am Samstagmorgen zum Arbeitseinsatz am Spielplatz neben der Festhalle und Josef-Hebting-Schule an. Ihr Auftrag war klar: Die maroden Spielgeräte müssen abgerissen werden.

Vöhrenbach. Die Anweisung kam direkt vom Vöhrenbacher Spielplatzteam rund um Svenja Fink. Auch sie war mit anderen Müttern und vielen Kindern vor Ort, versorgte die Arbeiter mit Kaffee und Hefezopf und stellte staunend fest, wie schnell der Abbau der Spielgeräte vonstatten ging.

5000 Euro gewonnen