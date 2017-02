Vöhrenbach Farben des Bregtals eindrucksvoll vertreten

Vorausgegangen waren am Freitag ein Nachtumzug mit 33 Gruppen, und 35 Gruppen gaben einen tollen Kinderumzug am Samstag. Trotz nasskaltem Wetter, zeigten Narren wie auch Zuschauer der Witterung die kalte Schulter und verwandelten Unterkirnach in ein fröhliches Narrendorf.

Hammricher Narrenmarsch ertönt in Unterkirnach

Die Farben des Bregtals vertrat eindrucksvoll, wie gewohnt in rot, die Burgzunft Hammereisenbach bei allen Umzügen. Mit dabei waren auch die Musiker aus Hammereisenbach, und so erklang der Hammricher Narrenmarsch am Samstag durch die Bläserjugend, und am Sonntag begleitete der Musikverein die Burgzunft. Den Schlusspunkt des Jubiläumsumzuges setzte die Heimatgilde Frohsinn Vöhrenbach, begleitet von der Stadtkapelle.