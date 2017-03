Vöhrenbach Erster Flohmarkt nur für Frauen

Vöhrenbach (ral). "Weiber­gedöns" – nämlich Kleidung, Schuhe, Accessoires und einfach alles, was Frauen glücklich macht – wird beim ersten Flohmarkt für "Frauen, Weiber und Mädels" am Samstag, den 25. März in der Festhalle feilgeboten. Und das ist noch nicht alles: Für den Eintritt von 1,50 Euro gibt es ein Begrüßungsgetränk; leckere Snacks und eine entspannte Atmosphäre warten außerdem auf die Besucherinnen.