Einen kalten aber sehr lehrreichen Vormittag hatten die Schüler der vierten Klasse der Josef-Hepting-Schule in Vöhrenbach im Rahmen der Naturpark-Schule an der Linachtalsperre. Mit dem Kooperationspartner Peter Hummel, dem Klassenlehrer Tobias Arndt und den Projektleitern Andrea Pietrek und Andrea Dorer lernten die Schülerinnen und Schüler, wie erneuerbare Energie entsteht. Durch eine Führung an der Staumauer und einer anschließenden Begehung des darunterliegenden Wasserkraftwerks wurde den aufmerksamen Schülern genau erklärt, wie aus Wasser ökologischer Strom wird. Foto: Schule