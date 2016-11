Vöhrenbach. Der Niederlassungsleiter der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis und Energieberater der Verbraucherzentrale, Tobias Bacher, bietet am Donnerstag, 8. Dezember, Beratungsgespräche zu Themen wie Sanierung, Erneuerbare Energien und Fördermittel im Rathaus in Vöhrenbach an. Den Termin zur kostenlosen Beratung vereinbaren Bauherren und Sanierungswillige ab sofort direkt mit dem Büro der Energieagentur. Die Beratungen werden gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Das Büro ist unter Telefonnummer 0771/ 8 96 59 64 oder per E-Mail an t.bacher@ea-tut.de erreichbar. Die Beratungen finden im Rathaus, Zimmer 17, statt.