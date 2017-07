Es war absehbar, aber jetzt ist es amtlich. Nachdem sich im vergangene Herbst Kultusministerin Susanne Eisenmann gegen die Errichtung einer Gemeinschaftsschule in Vöhrenbach entschied, ist nun auch die Werkrealschule dort bald Geschichte. Der Leiter der Furtwanger Werkrealschule Frank Wallner gab bei der Abschlussfeier seiner Schule am Donnerstagabend bekannt, dass die Werkrealschule an der Vöhrenbacher Josef-Hebting-Schule nicht mehr weitergeführt wird und dass entsprechende Anmeldungen von Vöhrenbacher Schülern nun in Furtwangen vorliegen. Foto: Liebau