Vöhrenbach Einladung zur Gewerbeflächen-Schau

Ein positives Beispiel, dass man immer wieder etwas erreichen könne, sei die Neuansiedlung der Firma Fink Auf der Wehrte. Daran anschließend sind ebenfalls weitere Flächen vorhanden. Hier gelte es, auch die Erschließung entsprechend voranzutreiben, um gerüstet zu sein. Dabei ist es nicht unproblematisch, dass viele der infrage kommenden Flächen nicht im städtischen Eigentum sind, hier also im Bedarfsfall dann auch erst Grundstücksverhandlungen mit den Eigentümern geführt werden müssen.

Bei dem Rundgang wurden auch verschiedene solcher möglichen Flächen besichtigt. Dabei sah man vor allem eine Expansionsmöglichkeit der Breg entlang Richtung Osten. Eine fast schon ideale Fläche könnte das ehemalige Sägewerk Borchert sein, das schon bebaut war. Oder die Fläche an der Kohlbrücke, wo früher ebenfalls ein größerer Gewerbebetrieb angesiedelt war.

Relativ wenig Fläche, höchstens für kleinere Betriebe, findet man in Langenbach im Bereich rund um den Hirschen. Und nicht zuletzt biete auch der so genannte Stadtacker an der Landstraße Richtung Schönenbach Möglichkeiten für entsprechende Gewerbeansiedlung. Dabei war klar, dass dieser Rundgang keine bestimmte Fläche in den Vordergrund heben soll. Sondern es gelte sowohl die Gemeinderäte wie auch die ganze Bevölkerung für dieses Problem zu sensibilisieren und die vorhandenen Möglichkeiten aufzuzeigen, damit man dann schließlich bei einer entsprechenden Anfrage gerüstet ist.