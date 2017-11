Vöhrenbach. Unbekannte sind am Montag zwischen 8.15 und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Sommerbergstraße eingedrungen. Die Einbrecher schlugen das Glas einer Terrassentür ein und entriegelten die Tür, wie die Polizei mitteilt. Die Täter durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen. Über die Beute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei Rottweil, Telefon 0741/47 70, entgegen.