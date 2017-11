Vöhrenbach Ein echter Cowboy sorgt für Furore

Wer wird der neue Bürgermeister von Hammereisenbach, und was steht in der verschollenen Kirchenchronik? Das waren die entscheidenden Fragen beim Theaterabend der Burgzunft.

Vöhrenbach–Hammereisenbach. In der Gemeindehalle lieferten die Laienschauspieler unter Regie von Manfred Joachimsthaler eine grandiose Aufführung des Stückes "Die verlorene Kirchenchronik" von Reiner Schrade ab. Und dafür gab es viel Applaus, das Publikum amüsierte sich prächtig, und am Ende war klar, dass die Theaterrollen optimal besetzt waren.

Alles begann mit der Ankunft des Amerikaners J.W. Sheffele, alias Michael Willmann, der, auf der Suche nach seinen Vorfahren, in Hammereisenbach landete. Mit Cowboy-Montur und amerikanischem Akzent sorgte er für viele Lacher und imponierte vor allem der jungen Künstlerin Rosa Schlüpferle (Ramona Preisinger), die ihren Nachnamen so sehr hasste, bis der Texaner ihn zum ersten Mal aussprach und sie gar nicht genug von ihm kriegen konnte. Rosas Leidenschaft galt der Entdeckung verborgener Kunstschätze, die sie immer wieder total ausflippen ließ. "Ich bin die kulturelle und künstlerische Seele der Gemeinde", und ihren Traum, im alten Gemeindehaus ein Kulturzentrum zu eröffnen, verfolgte sie zielstrebig. Auf die Idee kam sie erst durch die Bürgermeisterin Adelgunde Haberecht, treffend gespielt von Gaby Willmann, die Pfarrer Gotthilf Sünderlein, alias Rolf Haase, die alleinige Verfügung des alten Gemeindehauses absprechen wollte. Es war verflixt, denn der Beweis zu diesem Sachverhalt stand in der verschollenen Kirchenchronik. Um gegen das Unrecht anzukämpfen, ließ er sich, auf Anraten des amerikanischen Einwanderers, als Gegenkandidat für die Bürgermeisterwahl aufstellen.