Vöhrenbach Echter Wälder mit abgründiger Logik

Nicht nur der moderne Schwarzwald-Tourismus mit Speed-Mountainbiking und Ravern in Wandersocken, sondern auch die Tofuwürstchen auf dem Tischgrill im Neubaugebiet, die Gemeinschaftsschulen, die bei den heutigen Kindern keinerlei Fluchtverhalten mehr auslösen oder die Bio-Energie, die überall auf den Feldern rumsteht, erschweren ihm das Leben. "Wo isch do isere Kultur", fragte er in den voll besetzten Saal. Die Antwort gab es in Form von Liedern, wie "Was braucht man auf dem Bauerndorf", der "Cego-Song", das Laurenzi-Fest als "Halli-Galli-Drecksau-Fest" oder die Vertonung eines Gedichts von Johann Peter Hebel "uf’m Furzfässle". Das Publikum war von "Phil Collins vom Wald", wie er sich selbst betitelte, begeistert und schickte ihn mit viel Applaus in die Pause.

Gestärkt ging es im zweiten Teil mit dem Schlepper auf die B 31 nach Freiburg zum erzbischöflichen Seelsorgeamt, wo Fidelius ein Papstbänkle für die Gemeinde Breitnau erwerben sollte, jedoch alle schon vergeben waren. Um nicht mit leeren Händen zurückzukehren, zimmerte er kurzerhand selbst ein Bänkchen, klaute das Schildchen in St. Märgen und konnte die Scham bei der pompösen Einweihung des Papstbänkle fast nicht zurückhalten. Aber alles wandte sich zum Guten und Fidelius drückte seine Dankbarkeit mit seiner Version des Te Deum – Großer Klotz wir loben dich – aus.

Dankbar zeigte sich auch Hermann Dotter vom Bauförderverein über den gelungenen Abend und die zahlreichen Zuschauer, die sich bestens amüsierten. Mit der Zugabe "Mir hät’s ins Ruäder gseicht", dem Wunsch einer jungen Zuschauerin, verabschiedete sich Martin Wangler vom begeisterten Publikum. "Es war super unterhaltsam aber auch zum Nachdenken", schwärmte Anja Demattio nach dem Auftritt.