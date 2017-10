Vöhrenbach DRK vermisst Engagement

"Die Abwicklung der Blutspende war damals sehr einfach gehalten", erklärt Fridolin Matt, DRK-Bereitschaftsleiter aus Vöhrenbach. Schrittweise wurde die Durchführung in den letzten Jahren verbessert. Die Digitalisierung der Blutspenderdaten vor knapp vier Jahren vereinfachte die Arbeit für die Mitglieder des Ortsvereins. Seit 15 Jahren stehen drei Abnahmetermine auf dem Programm, und zwar in der Festhalle. Seit 20 Jahren steht ein kaltes Buffet nach der Blutspende für die Spender bereit.

Doch trotz all dieser Veränderungen und Optimierung erzielte der Ortsverein im Mai diesen Jahres das schlechteste Ergebnis. Mit 115 Konserven lag das Ergebnis weit unter den Zahlen der vergangenen Jahre. "Wir bekommen zu wenige neue und junge Spender", sagt Matt. Eine Spende dauert höchstens eine Stunde. Hinzu komme, dass die Ärzte vor Ort aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen Menschen nicht zur Spende zulassen würden. Mancher komme beim nächsten Mal nicht mehr. Dabei könne nicht oft genug betont werden, wie wichtig die Blutspende ist. "Mit einer Spende kann zwei bis drei Patienten geholfen werden", so Matt. "„Wenn jeder gesunde Mensch einmal in seinem Leben Blut spenden würde, gäbe es keinen Blutengpass", so der Appell der DRK-Mitglieder.

Der Ortsverein Vöhrenbach ist mit rund 25 Personen vor Ort um den reibungslosen Ablauf der Blutspende sicherzustellen. Dabei werden sie vom Blutspendeteam mit acht Ärzten und Helfern unterstützt.