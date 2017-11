Vöhrenbach Drei Ampeln wegen Bauarbeiten

Wer hinter die Kulissen schaut, wird vielleicht Verständnis dafür aufbringen. Dies sind Vorarbeiten für die in absehbarer Zeit kommende Straßensanierung. Eins ist klar, die Landstraße ist in einem schlechten Zustand. Einen genauen Zeitpunkt, wann die Straße gemacht wird, gibt es jedoch noch nicht. Die derzeitigen Arbeiten an den Mauern und im Fahrbahnbelag sind aber Voraussetzungen für die weitere Planung. Diese Informationen äußert Volker Hirt vom Regierungspräsidium Freiburg, Außenstelle Donaueschingen.

Arbeiten schreiten voran

Während die Arbeiten an der Bachmauer gegenüber dem Gasthaus Waldrast erledigt sind, gehen auch die Arbeiten an der Stützmauer unterhalb der Waldrast dem Ende entgegen. Hier werden lediglich noch L-Steine auf der Mauer angebracht. Etwas dauern wird es noch bei der Stützmauer gegenüber dem Weißkopfenhof bei Hammereisenbach. Hier muss noch eine Erhöhung der Mauerkrone betoniert werden. Sofern das Wetter mitmacht, sollen diese Arbeiten bis Ende des Monats fertig sein.